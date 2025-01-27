В Днепре раздался новый взрыв

В Днепре на фоне воздушной тревоги раздался новый взрыв

В украинском Днепре раздался новый взрыв. Об этом сообщает телеканал «Общественное» в Telegram со ссылкой на корреспондентов.

«В Днепре снова слышен звук взрыва», — утверждается в публикации. Согласно информации, представленной на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Ранее 27 января в городе прогремели взрывы. Сообщается, что Днепр подвергся атаке беспилотников, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Взрывы также прогремели в районе Черкасс.

До этого глава местной областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак сообщил, что в Днепре в результате взрывов поврежден объект инфраструктуры.