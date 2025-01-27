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02:13, 27 января 2025Россия

В Госдуме дали совет Зеленскому

Депутат Шеремет назвал слова Зеленского о переговорах политическим воем
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Владимиру Зеленскому следует молча ждать решения по урегулированию конфликта на Украине. Такой совет политику дал депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет, его слова приводит РИА Новости.

Он прокомментировал заявление Зеленского о переговорах с Россией, назвав его «политическим воем» человека, который ничего не решает. По мнению депутата, украинский политик не имеет право говорить от имени страны и представлять ее на международных площадках.

«Лучше Зеленскому помалкивать в тряпочку и с придыханием ожидать решения по урегулированию украинского конфликта», — заключил Шеремет.

Ранее Зеленский заявил, что запрет на прямые переговоры с Россией остановил сепаратизм на Украине. Он отметил, что запретил политическим деятелям проводить переговоры с российской стороной, добавив, что как президент страны должен быть лидером любых переговоров.

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