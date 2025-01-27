В МИД Польши пошутили про Лукашенко

Глава МИД Польши Сикорский высмеял выборы в Белоруссии

Глава МИД Польши Радослав Сикорский пошутил о прошедших президентских выборах в Белоруссии. На эту тему он высказался в соцсети X.

«Только 87,6 процентов белорусов любят своего "батьку". Поместятся ли остальные в тюрьмах?» — написал он, комментируя итоги голосования.

Ранее стало известно, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах с 86,82 процента голосов. Политик обошел конкурентов с более чем двадцатикратным перевесом.

Выборы в стране прокомментировал польский МИД, выразив разочарование результатами. В ведомстве отметили, что из-за действий белорусских властей «в выборах не могли принимать участие независимые кандидаты», а избирательная кампания якобы сопровождалась репрессиями против политических оппонентов.