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08:45, 27 января 2025Мир

В МИД Польши пошутили про Лукашенко

Глава МИД Польши Сикорский высмеял выборы в Белоруссии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Глава МИД Польши Радослав Сикорский пошутил о прошедших президентских выборах в Белоруссии. На эту тему он высказался в соцсети X.

«Только 87,6 процентов белорусов любят своего "батьку". Поместятся ли остальные в тюрьмах?» — написал он, комментируя итоги голосования.

Ранее стало известно, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах с 86,82 процента голосов. Политик обошел конкурентов с более чем двадцатикратным перевесом.

Выборы в стране прокомментировал польский МИД, выразив разочарование результатами. В ведомстве отметили, что из-за действий белорусских властей «в выборах не могли принимать участие независимые кандидаты», а избирательная кампания якобы сопровождалась репрессиями против политических оппонентов.

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