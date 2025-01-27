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07:48, 27 января 2025Мир

В Нью-Йорке начались учения по применению ядерного оружия

ФБР: В штате Нью-Йорк пройдут крупномасштабные ядерные учения
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kyoko Gasha / Reuters

В окрестностях американского города Скенектади, штат Нью-Йорк, начались межведомственные учения по ликвидации последствий ядерных инцидентов. Об этом сообщило Федеральное бюро расследований (ФБР).

Отмечается, что учения проходят с 26 по 31 января. Участие в них также принимают местные и государственные правоохранительные органы, пожарные службы и службы по управлению чрезвычайными ситуациями. «Учения дают возможность участвующим организациям попрактиковаться и повысить оперативную готовность к реагированию в случае ядерного инцидента в Соединенных Штатах или за рубежом», — говорится в сообщении.

Ведомство призвало местных жителей не беспокоиться из-за присутствия военных и летающих самолетов. В ФБР подчеркнули, что учения не представляют опасности для общественности.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин поручил держать в постоянной готовности нестратегические ядерные силы.

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