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11:05, 27 января 2025Экономика

В России повысили более 40 пособий и выплат

Правительство России повысило с 1 февраля более 40 пособий и выплат
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Правительство РФ проиндексировало более 40 социальных выплат и пособий, о повышении которых ранее говорилось на совещании главы государства с кабмином. О том, что соответствующее постановление подписано, заявил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам главы кабмина, среди граждан, выплаты которым, как и планировалось, поднимут на 9,5 процента (по уровню инфляции, зафиксированному в 2024 году Росстатом) — ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцы, Герои России, Герои Труда а также люди с инвалидностью всех трех групп.

Общий размер материнского капитала теперь составит 912 тысяч рублей, сумма сертификата на первого ребенка достигнет 690 тысяч. Единовременное пособие при рождении ребенка для россиян вырастет с указанной даты до 26,9 тысячи рублей.

Как сообщил Мишустин, по поручению президента РФ Владимир Путина теперь ежегодно станет индексироваться ежемесячная выплата по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства первой группы, которые раньше были фиксированными, теперь будут индексироваться ежегодно.

Также будут дополнительно проиндексированы страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров до уровня фактической инфляции за 2024 год. Доплату за январь им перечислят в феврале.

Ранее стало известно, что Путин заявил о необходимости в сжатые сроки повысить страховые и военные пенсии в России на 9,5 процента. Кабмину он поручил «принять необходимые действия для реализации этих и других решений по индексации социальных выплат и пособий».

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