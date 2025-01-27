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18:38, 27 января 2025Силовые структуры

В российском регионе осудили мужчину на 24 года за изнасилование малолетней дочери соседа

В Брянской области мужчину осудили на 24 года за изнасилование малолетней
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Брянской области мужчину осудили на 24 года за изнасилование малолетней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

Он осужден по статьям 131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») УК РФ.

Как установил суд, мужчина после распития спиртных напитков в гостях изнасиловал трехлетнюю дочь своего соседа. Подсудимый вину не признал.

Суд приговорил его к 24 годам колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на 20 лет с ограничением свободы на 1,5 года, а также выплатой морального вреда в размере миллиона рублей.

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