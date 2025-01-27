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03:28, 27 января 2025Мир

В США указали на риск нарушения Трампом данного американцам обещания

Axios: санкции США против Колумбии повысят цены на кофе для американцев
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Введенные Соединенными Штатами пошлины на колумбийские товары грозят подорожанием цен на кофе для американцев. На это указал портал Axios.

Уточняется, что на долю зерен из Колумбии приходится 20 процентов импорта кофе в США. В то же время более крупный поставщик, Бразилия, переживает неурожай после серии погодных катаклизмов. При этом, отмечает издание, во время предвыборной кампании Трамп обещал снизить цены на продукты питания.

Ранее Колумбия развернула два военных самолета США, которые направлялись в страну с депортируемыми мигрантами. На борту каждого из них находилось около 80 человек, самолеты покинули Калифорнию, когда Колумбия отозвала их разрешения. После этого Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Колумбии до 25 процентов. Кроме того, американский лидер пообещал повысить их до 50 процентов через неделю.

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