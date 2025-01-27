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08:00, 27 января 2025Мир

В США заявили о подготовке Си Цзиньпином будущего преемника

Bloomberg: новые назначения Си Цзиньпина могут говорить о подготовке преемника
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
СюжетПенсионный возраст:

Фото: Andrew Galbraith / Reuters

Новые назначения на руководящие должности председателя КНР Си Цзиньпина могут говорить о подготовке преемника, которым, скорее всего, может стать чиновник из поколения людей, родившихся в 1970-е годы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В частности, порядка одной пятой управляющих должностей в Китае будет обновлено в этом году и заменено новым поколением. Предполагается, что к 2030-м годам им будет уже больше 60 лет, когда большинство государственных служащих достигают пика карьеры, что может говорить о поиске преемника из их числа. Как отмечают авторы материала, необходимо обратить внимание на фигуру Лю Цзе — губернатора богатой прибрежной Чжэцзян, являющегося самым молодым руководителем региона.

«Чем дольше Си остается у власти, тем больше вероятность, что его будущий преемник будет из числа представителей поколения после 70-х. Также возможно, что Си нарушит больше норм и сохранит своих близких союзников у власти намного дольше традиционного пенсионного возраста, открыв новую эру политики стариков в Пекине», — приводит агентство слова аналитика Нила Томаса из Центра анализа Китая в Институте политики азиатского общества.

22 января президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с Си Цзиньпином попросил китайского лидера содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине. По словам хозяина Белого дома, китайский лидер имеет достаточно власти и возможностей на данном направлении.

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