Вэнс назвал причину отсутствия побед США в войнах последние 40 лет

Вэнс: США не выиграли ни одной войны за 40 лет из-за проблем в Пентагоне

За последние 40 лет США вели много войн, не имея плана победы, и не выиграли ни одной. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью CBS.

По его словам, причиной стали проблемы в американской армии, которые должен решить новый глава Пентагона Пит Хегсет. «Главное, чего мы хотим от Пита Хегсета, — это решить проблемы в Министерстве обороны, и, к сожалению, их много. Мы ввязались в слишком много войн, в которых у нас нет плана победы», — сказал он.

Уточняется, назначение Хегсета было под вопросом, поскольку сенаторы-республиканцы и сенаторы-демократы проголосовали поровну. Таким образом, голос Вэнса стал решающим для его утверждения на должность министра обороны США.

Вице-президент подчеркнул, что в армии серьезный кадровый кризис, а также проблемы с закупочными ценами, перерасходом средств и затягивающимися сроками поставок. Он добавил, что Пентагону нужны серьезные перемены, даже если они понравятся не всем.

Ранее Вэнс привел Хегсета к присяге в качестве нового министра обороны. Вице-президент подчеркнул, что новый глава Пентагона пользуется уважением среди американских военных, участвующих в боевых действиях.