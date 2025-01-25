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20:24, 25 января 2025Мир

Хегсет вступил в должность главы Пентагона

Хегсета привели к присяге в качестве министра обороны США
Александра Качан (Редактор)

Фото: Rod Lamkey, Jr. / AP

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс привел Пита Хегсета к присяге в качестве нового министра обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журналистов пресс-пула Белого дома.

Вэнс подчеркнул, что новый глава Пентагона пользуется уважением среди американских военных, участвующих в боевых действиях.

Ранее в пятницу, 25 января, сенат Конгресса США утвердил Хегсета на пост. Мнения по поводу кандидатуры бывшего телеведущего Fox News разделились поровну, из-за чего вице-президент воспользовался своим правом голоса. Прежде его обвиняли в алкоголизме и насилии.

По словам Хегсета, под его руководством Пентагон будет добиваться мира через силу.

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