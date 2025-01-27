Врач предупредила о вреде одного популярного продукта из списка здорового питания

Диетолог Михалева: Йогурты могут вызвать аллергию и ожирение

Натуральный йогурт может быть хорошим вариантом здорового перекуса, но при условии, что в нем нет консервантов, красителей и обилия сахара, считает врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук и диетолог Оксана Михалева. О возможном вреде этого популярного продукта она предупредила в беседа с «Газетой.Ru».

Михалева указала, что срок годности натурального йогурта составляет не более пяти дней. Если же его допустимо хранить дольше, то в составе наверняка присутствуют консерванты, эмульгаторы и другие добавки.

Врач подчеркнула, что такой продукт сам по себе не вреден и допустим к употреблению. Однако она указала, что многие уверены: раз йогурт включен в список здорового питания, то есть его можно без ограничений. На самом деле это не так, предупредила Михалева. По ее словам, обилие сахара может привести к ожирению, повышению уровня холестерина, проблемам с желудочно-кишечным трактом, а консерванты нередко вызывают аллергию.

Диетолог добавила, что йогурты имеют довольно высокое содержание жира. Это не имеет значения, если съесть 100 граммов продукта, но при потреблении 500 или более граммов в сутки это может навредить здоровью, предупредила врач.

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