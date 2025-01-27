Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:30, 27 января 2025Забота о себе

Врач предупредила о вреде одного популярного продукта из списка здорового питания

Диетолог Михалева: Йогурты могут вызвать аллергию и ожирение
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Натуральный йогурт может быть хорошим вариантом здорового перекуса, но при условии, что в нем нет консервантов, красителей и обилия сахара, считает врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук и диетолог Оксана Михалева. О возможном вреде этого популярного продукта она предупредила в беседа с «Газетой.Ru».

Михалева указала, что срок годности натурального йогурта составляет не более пяти дней. Если же его допустимо хранить дольше, то в составе наверняка присутствуют консерванты, эмульгаторы и другие добавки.

Врач подчеркнула, что такой продукт сам по себе не вреден и допустим к употреблению. Однако она указала, что многие уверены: раз йогурт включен в список здорового питания, то есть его можно без ограничений. На самом деле это не так, предупредила Михалева. По ее словам, обилие сахара может привести к ожирению, повышению уровня холестерина, проблемам с желудочно-кишечным трактом, а консерванты нередко вызывают аллергию.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Правда и мифы о глютене. Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
Правда и мифы о глютене.Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
4 августа 2022

Диетолог добавила, что йогурты имеют довольно высокое содержание жира. Это не имеет значения, если съесть 100 граммов продукта, но при потреблении 500 или более граммов в сутки это может навредить здоровью, предупредила врач.

Ранее окулист Нил Лэрд назвал неожиданный овощ для поддержания здоровья глаз. По его словам, максимальную пользу для сохранения зрения приносит кудрявая капуста.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умер актер и телеведущий Игорь Янковский. Он боролся с раком

      Самый дорогой завтрак в России еще сильнее подорожал

      Протесты против итогов выборов в Белоруссии объяснили утратой чувства реальности

      Участников беспорядков из-за отмены концерта российского блогера передали родителям

      Проверять безопасность лифтов в России станут по-новому

      Россиянам рассказали о судьбе их автомобилей с пробегом

      Врач предупредила о вреде одного популярного продукта из списка здорового питания

      Под Москвой нашли пенсионерку и ее сына с психическим расстройством без признаков жизни

      Рэперша-миллиардерша показала внешность после пластики

      Пленный колумбийский наемник предстанет перед судом за участие в боях против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше