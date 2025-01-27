Юра Борисов снимется в новом фильме культового режиссера

Юра Борисов сыграет в новом фильме Эмира Кустурицы о «Преступлении и наказании»

Российский номинант на премию «Оскар» Юра Борисов снимется в новом фильме Эмира Кустурицы. Комментарий культового режиссера приводит газета «Известия».

Кустурица сообщил, что в его проекте, съемки которого начнутся летом 2025 года, Борисов сыграет роль молодого режиссера. По сценарию, герой картины хочет снять фильм по мотивам книги Федора Достоевского «Преступление и наказание», в связи с чем получает предложение нарушить закон за большие деньги.

«Юра — милый человек, который может сыграть все что угодно. И каждая его роль будет хорошей», — считает Эмир.

Ранее кинокритики оценили шансы Юры Борисова выиграть «Оскар». Эксперты также назвали его номинацию знаком того, что молодые российские кинематографисты могут добиться успеха в международных проектах за талант.