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03:33, 28 января 2025Из жизни

15 человек устроили оргию под открытым небом на виду у людей и попали на видео

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Luis Alvarenga / Getty Images

В Бразилии очевидец снял на видео оргию под открытым небом на виду у людей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На видео попали около 15 человек, занимающихся сексом на частном пляже в 140 километрах от Рио-де-Жанейро. Кадры были сняты с проплывавшей мимо моторной лодки.

Уголовный кодекс Бразилии запрещает непристойные акты в общественных местах. Нарушителям грозит от трех месяцев до года лишения свободы.

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