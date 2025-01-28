15 человек устроили оргию под открытым небом на виду у людей и попали на видео

В Бразилии очевидец снял на видео оргию под открытым небом на виду у людей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На видео попали около 15 человек, занимающихся сексом на частном пляже в 140 километрах от Рио-де-Жанейро. Кадры были сняты с проплывавшей мимо моторной лодки.

Уголовный кодекс Бразилии запрещает непристойные акты в общественных местах. Нарушителям грозит от трех месяцев до года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Австралии мужчина и женщина занялись сексом на пляже в городе Сиднее на глазах десятков свидетелей. Один из очевидцев заснял происходящее на камеру мобильного телефона.