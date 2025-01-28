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15:04, 28 января 2025Силовые структуры

16-летнего российского спортика задержали за вымогательство

В Кемеровской области 16-летнего спортика задержали за вымогательства
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Кемеровской области задержали 16-летнего любителя рукопашного боя, подозреваемого в вымогательстве. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Mash Siberia.

По данным издания, школьник является одни из так называемых спортиков (молодые люди спортивного телосложения, работающие в интересах наркоторговцев и других криминальных структур). Юный кузбассец уже имевший судимость за разбой, угрожая ножом, заставил мужчину перевести ему свыше 70 тысяч рублей и отдать телефон. Вторую жертву, не имевшую возможность расплатиться с вымогателями, подросток жестоко избил. В поселке Пионерский Свердловской области подростки

23 сентября сообщалось, что в поселке Пионерский Свердловской области подростки избили несовершеннолетних воспитанников реабилитационного центра.

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