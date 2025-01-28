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10:52, 28 января 2025Ценности

51-летняя Кейт Мосс снялась в откровенном наряде для рекламы

Модель Кейт Мосс снялась в бюстгальтере для рекламы бренда Elisabetta Franchi
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @luigiandiango

Британская супермодель Кейт Мосс снялась в откровенном наряде для рекламы бренда Elisabetta Franchi. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя манекенщица разместила серию черно-белых снимков, на одном из которых предстала в бюстгальтере и классическом костюме с жакетом и брюками поверх него. Кроме того, звезда надела капроновые колготки и туфли на каблуках. Свой внешний вид она дополнила чокером, небрежной укладкой и макияжем.

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