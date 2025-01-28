51-летняя Кейт Мосс снялась в откровенном наряде для рекламы

Модель Кейт Мосс снялась в бюстгальтере для рекламы бренда Elisabetta Franchi

Британская супермодель Кейт Мосс снялась в откровенном наряде для рекламы бренда Elisabetta Franchi. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя манекенщица разместила серию черно-белых снимков, на одном из которых предстала в бюстгальтере и классическом костюме с жакетом и брюками поверх него. Кроме того, звезда надела капроновые колготки и туфли на каблуках. Свой внешний вид она дополнила чокером, небрежной укладкой и макияжем.

Ранее в январе внешность самой красивой женщины в мире на фото папарацци вызвала споры в сети. Кейт Мосс была замечена на вечеринке, организованной в честь дня рождения ее подруги и коллеги Розмари Фергюсон.