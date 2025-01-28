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17:08, 28 января 2025Бывший СССР

Алиев раскритиковал транспортный проект Армении

Алиев: Транспортный проект Армении не стоит и гроша без Азербайджана
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Official website of the President of the Republic of Azerbaijan / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал транспортный проект Армении «Перекресток мира», назвав его «не стоящим и гроша» без Баку. Его слова приводит Report.

«Если вы действительно хотите реализовать этот проект, то в первую очередь должны обратиться к Азербайджану, потому что без нас это просто клочок бумаги», — заявил Алиев на посвященном вопросам транспорта совещании.

По его словам, условия Азербайджана, в свою очередь, справедливы и основаны на международном праве и обязательствах Армении.

Ранее Алиев заявил об отсутствии территориальных претензий к Армении. Он отметил, что Баку просит Ереван лишь предоставить беспрепятственный доступ к своему Нахичеванскому анклаву. Путь к нему лежит через Армению.

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