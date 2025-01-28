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23:57, 28 января 2025Спорт

«Анжи» объявил о возвращении в большой футбол

Махачкалинский «Анжи» объявил о возвращении в большой футбол
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Расулов / РИА Новости

Махачкалинский клуб «Анжи» в своем Telegram-канале объявил о возвращении в большой футбол.

Команда будет выступать в третьем российском дивизионе. «Возвращение в большой футбол — это возможность привлечь новых спонсоров и инвесторов, что, в свою очередь, поможет обеспечить стабильность финансового положения клуба», — говорится в заявлении команды.

«Анжи» был основан в 1991 году. В 2022-м команда была лишена профессионального статуса, так как не смогла получить лицензию на следующий сезон во втором дивизионе.

Лучшим результатом «Анжи» в Российской премьер-лиге (РПЛ) являются бронзовые медали в сезоне-2012/2013. Кроме того, команда дважды выходила в 1/8 финала Лиги Европы.

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