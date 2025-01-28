Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:23, 28 января 2025Россия

Артиллерия «Ахмата» уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ в Курской области

«Ахмат» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ в Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бойцы подразделения «Ахмат» уничтожили пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

На видеозаписи запечатлен процесс выявления цели — ее установили по «беспардонно торчащей» антенне. После этого артиллеристы наносят удар «до полного удовлетворения».

Один из членов экипажа самоходного артиллерийского орудия рассказал, что огонь приходится вести по различным целям — пехоте, тяжелой технике. «Мало не покажется, если попадем. А попадаем мы часто», — отметил он.

Ранее российская армейская авиация сорвала ротацию подразделений Вооруженных сил Украины в Курской области. По выявленным целям отработал ударный вертолет Ми-28НМ.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Киев атакован: гремят стрельба и взрывы». Украина подверглась массированному удару. Что известно об атаке?

      Умер главный российский строитель дирижаблей

      В российском регионе назначили ответственного за повышение рождаемости

      В России заочно осудили на 14 лет наемника из Грузии за участие в боях на стороне ВСУ

      48-летняя звезда «Клона» показала фигуру в купальнике

      В ФСБ рассказали подробности о задержанном за подготовку теракта россиянине

      Главу регионального отделения партии «Яблоко» осудили за дискредитацию армии

      Чиновника из российского региона заподозрили в получении взятки путевкой в санаторий

      В России депутат обвинил главу города в организации коррупции

      Перспективы создания в США собственного «Железного купола» оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше