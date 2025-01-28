«Ахмат» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ в Курской области

Бойцы подразделения «Ахмат» уничтожили пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

На видеозаписи запечатлен процесс выявления цели — ее установили по «беспардонно торчащей» антенне. После этого артиллеристы наносят удар «до полного удовлетворения».

Один из членов экипажа самоходного артиллерийского орудия рассказал, что огонь приходится вести по различным целям — пехоте, тяжелой технике. «Мало не покажется, если попадем. А попадаем мы часто», — отметил он.

Ранее российская армейская авиация сорвала ротацию подразделений Вооруженных сил Украины в Курской области. По выявленным целям отработал ударный вертолет Ми-28НМ.