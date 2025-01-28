В США высказались об отказе Зеленского и Байдена от мира с Россией

AС: Зеленский и Байден однажды должны будут объяснить отказ от мира с Россией

Бывший американский президент Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский должны будут объяснить гражданам, зачем они стали продолжать боевые действия на Украине и отказались от переговоров с Россией, заявил в своей статье обозреватель журнала American Conservative (AС) Тэд Снайдер.

По его словам, Байдену однажды придется рассказать, зачем нужны были боевые действия на Украине после переговоров в Стамбуле, которые могли привести к миру.

«Зеленскому придется объяснять украинцам свое участие в трагедии. Ему придется защищать свое решение поддаться давлению Запада и не подписывать ничего с Россией, а "просто воевать"», — высказался он.

Журналист добавил, что американская сторона безжалостно воспользовалась жителями Украины, пытаясь ослабить Москву.

Ранее Зеленский заявил, что якобы не запрещал себе переговоры с Россией.