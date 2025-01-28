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11:35, 28 января 2025Спорт

Бывшего чемпиона мира по боксу из России дисквалифицировали за допинг

Экс-чемпиона мира по боксу Григория Дрозда отстранили на четыре года за допинг
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Экс-чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Григория Дрозда дисквалифицировали за допинг. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Дрозд отстранен на четыре года, срок дисквалификации истечет 8 сентября 2028 года. Санкции были применены на основании информации из базы данных московской антидопинговой лаборатории.

Результаты боксера с 28 сентября 2014 года по 9 сентября 2024 года аннулированы. В этот период входит один бой, в котором Дрозд победил поляка Лукаша Яника и защитил титул чемпиона WBC в первом тяжелом весе.

Сам спортсмен назвал дисквалификацию непонятной и странной. «Я давно не выступаю, не понимаю, откуда это возникло и зачем. Они запретили мне выступать до 2028 года, это безусловная потеря», — заявил он ТАСС.

45-летний Дрозд провел 41 бой на профессиональном ринге. В его активе 40 побед (28 нокаутом) и единственное поражение. Он объявил о завершении спортивной карьеры в 2017 году.

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