Стрелки часов Судного дня, которые показывают, насколько человечество приблизилось к глобальной катастрофе, перевели на секунду вперед. В 2025 году они находятся на отметке 89 секунд до «ядерной полуночи» — это ближе, чем когда-либо. В 2023 и 2024 годах часы показывали 90 секунд.
Стрелки часов оказались на самом близком за 78 лет расстоянии от «ядерной полуночи»
Председатель совета науки и безопасности «Бюллетеня ученых-атомщиков» Дэниел Холтс заявил, что сейчас часы показывают наименьшее время до полуночи. По его словам, любой перевод часов вперед должен рассматриваться как показатель крайней опасности и безошибочного предупреждения.
Мир не добился значимого прогресса по экзистенциальным угрозам человечеству. Поэтому мы переводим часы вперед. Переводом часов ближе к полуночи мы посылаем сигнал
В журнале также заявили, что уже третий год над миром нависает конфликт, который в любой момент может перерасти в ядерный. Кроме того, рискует выйти из-под контроля конфликт на Ближнем Востоке. Ученых также беспокоит ситуация с изменением климата, появлением новых заболеваний и стремительные достижения в области искусственного интеллекта.
В предыдущие два года стрелки часов Судного дня находились в 90 секундах от «ядерной полуночи», в 2024 году их не переводили. Тогда президент журнала Рейчел Бронсон заявила, что угрозы 2023-го не уменьшились и продолжают влиять на жизнь. Она также подчеркнула, что конфликт на Украине провоцирует ядерную эскалацию, а военные действия в Израиле отражают ужасы современной войны.
Самый позитивный показатель за все время существования часов фиксировали в 1991 году
В 1991 году часы показывали рекордное время — 23:43. Это самый позитивный показатель за все время их существования. Тогда ученые приняли во внимание подписание Соединенными Штатами и СССР договора о сокращении стратегических наступательных вооружений обеих стран в течение семи лет.
Однако с тех пор время только сокращается, на него повлияли конфликты между Северной и Южной Кореей, а также Индией и Пакистаном. В 2018 году стрелки часов снова оказались на показателе 1953 года — 23:58.