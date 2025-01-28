Часы Судного дня сдвинулись на секунду вперед. Что будет, когда стрелка достигнет «ядерной полуночи»?

Часы Судного дня 28 января перевели на секунду вперед

Стрелки часов Судного дня, которые показывают, насколько человечество приблизилось к глобальной катастрофе, перевели на секунду вперед. В 2025 году они находятся на отметке 89 секунд до «ядерной полуночи» — это ближе, чем когда-либо. В 2023 и 2024 годах часы показывали 90 секунд.

Стрелки часов оказались на самом близком за 78 лет расстоянии от «ядерной полуночи»

Председатель совета науки и безопасности «Бюллетеня ученых-атомщиков» Дэниел Холтс заявил, что сейчас часы показывают наименьшее время до полуночи. По его словам, любой перевод часов вперед должен рассматриваться как показатель крайней опасности и безошибочного предупреждения.

Мир не добился значимого прогресса по экзистенциальным угрозам человечеству. Поэтому мы переводим часы вперед. Переводом часов ближе к полуночи мы посылаем сигнал Дэниел Холтс председатель совета науки и безопасности «Бюллетеня ученых-атомщиков»

В журнале также заявили, что уже третий год над миром нависает конфликт, который в любой момент может перерасти в ядерный. Кроме того, рискует выйти из-под контроля конфликт на Ближнем Востоке. Ученых также беспокоит ситуация с изменением климата, появлением новых заболеваний и стремительные достижения в области искусственного интеллекта.

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В предыдущие два года стрелки часов Судного дня находились в 90 секундах от «ядерной полуночи», в 2024 году их не переводили. Тогда президент журнала Рейчел Бронсон заявила, что угрозы 2023-го не уменьшились и продолжают влиять на жизнь. Она также подчеркнула, что конфликт на Украине провоцирует ядерную эскалацию, а военные действия в Израиле отражают ужасы современной войны.

Самый позитивный показатель за все время существования часов фиксировали в 1991 году

В 1991 году часы показывали рекордное время — 23:43. Это самый позитивный показатель за все время их существования. Тогда ученые приняли во внимание подписание Соединенными Штатами и СССР договора о сокращении стратегических наступательных вооружений обеих стран в течение семи лет.

Однако с тех пор время только сокращается, на него повлияли конфликты между Северной и Южной Кореей, а также Индией и Пакистаном. В 2018 году стрелки часов снова оказались на показателе 1953 года — 23:58.