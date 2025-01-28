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15:26, 28 января 2025Россия

Два беспилотника ВСУ сбиты над российским регионом

Минобороны: Два украинских дрона сбиты над Белгородской областью
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбиты над Белгородской областью. Об это сообщает Минобороны в Telegram.

Летательные аппараты были уничтожены в период с 12:15 до 13:50 по московскому времени, отметили в военном ведомстве.

Иных данных, в том числе о типе беспилотников и возможных последствиях на земле, не приводится.

Утром 28 января беспилотники ВСУ атаковали еще один приграничный российский регион — Брянскую область. Местные власти сообщили, что два дроны были сбиты с интервалом 12 минут. Пострадавших и разрушений нет.

ЖЗЛ
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