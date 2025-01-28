В России расширят возможности для расходов средств ФНБ

Власти вернут возможность вкладывать средства ФНБ в инвестпроекты через банки

Правительство России возвращает себе право размещать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на субординированных депозитах в банках для расходов на инфраструктурные проекты, которые, как ожидаются, окупятся. Об этом со ссылкой на соответствующий проект постановления кабмина пишет «Коммерсантъ».

Предполагается, что траты смогут поддержать ключевые отрасли экономики и увеличат капитал банков. Срок размещения средств из ФНБ не должен превышать 25 лет, а отчитываться об их использовании организации должны будут каждый квартал.

В Минфине объяснили, что аналогичная норма действовала в 2014-2017 годах. Предварительно, расширение возможностей расходовать средства ФНБ используют в рамках проектов, связанных с железнодорожной инфраструктурой.

До этого замглавы ведомства Алексей Лавров пояснял, что выделить средства из ФНБ хотят для финансирования строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Старт проекту весной прошлого года дал президент страны Владимир Путин, считающий, что трасса сыграет заметную роль в планах по развитию России.

По состоянию на 1 января 2025 года общий объем средств ФНБ составлял 11,88 триллиона рублей, но если говорить о ликвидной части фонда, то есть той, которую можно потратить, то в ней осталось только 3,81 триллиона рублей или 37,5 миллиарда долларов. За декабрь этот объем упал на треть, так что, считают в издании, финансирование проектов за счет средств ФНБ начнется в случае притока валюты на счета от текущих операций.

