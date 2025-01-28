ФСБ предотвратила готовящийся солдатом теракт на объекте ПВО в Подмосковье

«Ъ»: ФСБ предотвратила теракт, готовящийся солдатом на объекте ПВО в Подмосковье

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт, который готовил солдат-контрактник на объекте противовоздушной обороны (ПВО) в подмосковном Долгопрудном. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Рядовой Владислав Бадареев проходил службу в должности оператора в 4-й дивизии ПВО имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Б.П. Кирпикова. ФСБ удалось отследить приготовления к теракту благодаря мониторингу соцсетей.

Молодой человек высказывался в поддержку «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) и «Русской освободительной армии» генерала Андрея Власова, воевавшей на стороне нацистской Германии.

Лингвистическая экспертиза пришла к выводу, что в сообщениях Бадареева содержится оправдание нацизма и деятельности террористической организации. По данным следствия, в ноябре прошлого года рядовой вступил в сговор с неустановленными лицами и по их заданию планировал устроить поджог в части, где проходил службу по контракту.

20 января, в день 20-летия фигуранта, он был задержан сотрудниками департамента военной контрразведки ФСБ. Свою вину военнослужащий признал, суд арестовал его 24 января. Молодому человеку грозит более десяти лет заключения по статьям о приготовлении к теракту, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и реабилитации нацизма.

Ранее в Чувашии суд приговорил к 12 годам лишения свободы 25-летнего жителя Московской области за госизмену.

