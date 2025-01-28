В России напомнили о желании продавать газ в Европу

Песков заявил об интересе России продолжать поставки природного газа в Европу

Россия заинтересована в том, чтобы продолжать поставки природного газа в Европу, и в Кремле внимательно следят за переговорами в ЕС на этот счет. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, такие процессы носят коммерческий характер, и Москва желала бы продолжать такую деятельность. Песков напомнил, что российский газ гораздо более выгоден европейским покупателям, чем американский.

Поводом для высказывания стала информация Reuters о том, что Еврокомиссия ведет переговоры с Киевом по поводу транзита газа через украинскую территорию и хочет включить в процесс Венгрию и Словакию. Представитель Кремля предположил, что Будапешту дали некие гарантии возобновления дискуссии по поводу поставок российского газа.

«Газпром» остановил поставки газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с 1 января 2025 года в связи с истечением срока договора о транзите. В Киеве отказываются говорить о подписании нового договора с Россией, но не будут против, если по трубам пойдет принадлежащий Азербайджану в рамках операций свопа газ. Речь идет о том, что страны обмениваются правами на определенные объемы газа без физической перекачки.

