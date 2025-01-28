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08:44, 28 января 2025Россия

Губернатор раскрыл подробности атаки дрона ВСУ на российский регион

Брянский губернатор Богомаз заявил об отсутствии разрушений после атаки БПЛА ВСУ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Брянской области не было выявлено разрушений после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз, другие подробности он раскрыл в Telegram-канале.

Он также рассказал об отсутствии пострадавших в результате случившегося. По информации Богомаза, украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был ликвидирован средствами противовоздушной обороны (ПВО).

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — пояснил брянский губернатор.

До этого Минобороны России представило видеокадры применения дронов-сеткометов против беспилотников ВСУ.

Еще раньше в сети распространились кадры, на которых российский штурмовик прикладом автомата отбил дрон ВСУ со взрывчаткой.

ЖЗЛ
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