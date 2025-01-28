Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:15, 28 января 2025Ценности

Ирина Шейк продефилировала в откровенном топе без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @voguemagazine

Российская супермодель Ирина Шейк продефилировала в откровенном образе на показе бренда Jacquemus в рамках Недели моды в Париже. Соответствующие кадры опубликовало издание Vogue в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя знаменитость появилась перед публикой в белом топе с открытой спиной и разрезами по бокам, отказавшись от бюстгальтера. Помимо этого, манекенщица надела пышную юбку-макси и туфли на высоких каблуках. Стилисты собрали волосы Шейк в пучок, а визажисты нанесли макияж в нейтральных оттенках.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

Ранее в январе Ирина Шейк опубликовала архивное фото. Модель разместила кадр из детства, на котором предстала с матерью Ольгой Шайхлисламовой.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      По Украине ночью нанесли массированный удар

      Стали известны подробности разгрома ВСУ под Купянском

      В Подмосковье изменят правила выделения сертификатов на жилье после скандала с мигрантами

      Популярная певица вышла в свет в откровенном платье без бюстгальтера

      В России открыли дело о наследстве скандальной блогерши Лены Миро. Она критиковала отечественных звезд и погибла в США

      Похитившую более 139 миллионов рублей у россиян кибермошенницу осудили

      Селену Гомес раскритиковали за истерику из-за политики Трампа

      В российском регионе задержали мужчину за подготовку теракта по указанию с Украины

      Топ-менеджер российской госкорпорации признался в получении взятки на 32,6 миллиона рублей

      Без мемов и мискликов. Почему российские компании массово отказываются использовать популярные мессенджеры на работе?

      Реклама
      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше