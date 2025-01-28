Ирина Шейк продефилировала в откровенном топе без бюстгальтера

Российская супермодель Ирина Шейк продефилировала в откровенном образе на показе бренда Jacquemus в рамках Недели моды в Париже. Соответствующие кадры опубликовало издание Vogue в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя знаменитость появилась перед публикой в белом топе с открытой спиной и разрезами по бокам, отказавшись от бюстгальтера. Помимо этого, манекенщица надела пышную юбку-макси и туфли на высоких каблуках. Стилисты собрали волосы Шейк в пучок, а визажисты нанесли макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в январе Ирина Шейк опубликовала архивное фото. Модель разместила кадр из детства, на котором предстала с матерью Ольгой Шайхлисламовой.