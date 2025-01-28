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15:36, 28 января 2025Россия

К поиску оказавшегося под завалами после взрыва россиянина привлекли кинолога

Кинолога привлекли к поиску рабочего под завалами после взрыва в Белогорске
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «МЧС Амурской области»

Кинолога привлекли к поиску рабочего под завалами после взрыва в Белогорске Амурской области. Об этом рассказали в МЧС России, сообщение приводит РИА Новости.

«Специалисты продолжают обследование помещений и бункеров. К месту происшествия из Благовещенска дополнительно прибыли спасатели главного управления МЧС», — сообщили в спасательной службе. Всего на месте взрыва работают более сорока человека и десяти единиц техники.

О взрыве на предприятии в Белогорске стало известно ранее сегодня, 28 января. По предварительным данным, инцидент произошел из-за нарушения технологического процесса.

Ранее сообщалось, что мужчина пострадал при взрыве боеприпаса в Белгородском районе.

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