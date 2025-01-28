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18:18, 28 января 2025Наука и техника

Компания из США начнет печатать компоненты боеприпасов

Компания Supernova Industries начнет печатать компоненты боеприпасов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Shelby Tauber / Reuters

Компания Supernova Industries в рамках пилотной программы, направленной на укрепление оборонно-промышленной базы США, выиграла контракт на 3D-печать компонентов военного назначения, в частности, боеприпасов. Об этом сообщает издание Defense News.

«Наша технология способна преодолеть конструктивные ограничения традиционных методов производства и создать новое поколение компонентов энергетических материалов военного назначения, включая твердотопливные ракетные двигатели (ТРД), взрывчатые вещества и пиротехнику», — сказал основатель и генеральный директор компании Роджер Антунес.

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Предприятие Supernova Defense & Space, которое будет заниматься 3D-печатью энергетических материалов военного назначения, запущено в 2024 году в Остине.

Ранее издание Army Recognition сообщило, что Воздушно-десантная дивизия Армии США начала печатать малые беспилотные летательные аппараты на 3D-принтерах.

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