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19:28, 28 января 2025Силовые структуры

Курьеру-мигранту дали срок за попытку изнасилования заказавшей еду россиянки

В Москве курьеру-мигранту дали 3,6 года за попытку изнасилования клиентки
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

В Москве работавшего курьером мигранта приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима. Об этом во вторник, 28 января, в своем Telegram-канале сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

Как установил суд, в августе 2024 года Шохруз Буриев доставил еду в одну из квартир дома на улице Туристской. Когда клиентка открыла ему дверь, мужчина напал на нее и попытался совершить изнасилование. Однако слишком активное сопротивление россиянки не позволило осужденному довести свой замысел до конца. Мужчина сбежал, но был схвачен по описанию потерпевшей. После чего было возбуждено дело о покушении на изнасилование.

В Москве суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима 25-летнего иностранного гражданина за насилие сексуального характера над 11-летней местной жительницей.

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