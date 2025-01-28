Курьеру-мигранту дали срок за попытку изнасилования заказавшей еду россиянки

В Москве курьеру-мигранту дали 3,6 года за попытку изнасилования клиентки

В Москве работавшего курьером мигранта приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима. Об этом во вторник, 28 января, в своем Telegram-канале сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

Как установил суд, в августе 2024 года Шохруз Буриев доставил еду в одну из квартир дома на улице Туристской. Когда клиентка открыла ему дверь, мужчина напал на нее и попытался совершить изнасилование. Однако слишком активное сопротивление россиянки не позволило осужденному довести свой замысел до конца. Мужчина сбежал, но был схвачен по описанию потерпевшей. После чего было возбуждено дело о покушении на изнасилование.

В Москве суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима 25-летнего иностранного гражданина за насилие сексуального характера над 11-летней местной жительницей.