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17:27, 28 января 2025Экономика

Минпромторг оценил динамику продаж машин в России

В Минпромторге не увидели замедления продаж и выпуска машин в России в январе
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Министерстве промышленности и торговли (Минпромторге) не увидели замедления продаж и выпуска новых автомобилей в России по итогам января 2025 года. Об этом заявил замглавы департамента автопромышленности и железнодорожного машиностроения ведомства Дмитрий Чернов. Его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что в настоящее время в стране не наблюдается снижения темпов роста продаж и производства автомобилей. «У нас производители находятся на тех же уровнях», — отметил Чернов.

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Замглавы департамента при этом не стал исключать снижения объемов продаж и выпуска новых машин в России в обозримом будущем. На подобную динамику, пояснил Чернов, может оказать влияние жесткая денежно-кредитная политика Центробанка. На этом фоне давать какой-либо прогноз по дальнейшему развитию ситуации, по его словам, представляется «совершенно некорректным». «Мы не знаем, как будет реагировать отрасль на такую высокую ключевую ставку», — резюмировал он.

В последний раз руководство ЦБ поднимало ключевую ставку в конце октября. Тогда регулятор установил планку на рекордном уровне в 21 процент годовых. На декабрьском заседании руководство ЦБ решило оставить ставку без изменений. При этом в совете директоров регулятора допускали возможность очередного повышения планки по итогам ближайшего совещания, которое состоится 14 февраля 2025 года. Многое в этом вопросе, как утверждали в ЦБ, будет зависеть от инфляционной динамики, а также баланса спроса и предложения на внутреннем рынке.

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