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11:55, 28 января 2025Россия

Москалькова высказалась о списке пропавших в Курской области при оккупации ВСУ

Омбудсмен Москалькова: Список пропавших под Курском составляется с властями
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова. Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Список пропавших в Курской области при оккупации Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляется с властями региона. Так о перечне разыскиваемых россиян высказалась омбудсмен Татьяна Москалькова, ее слова приводит ТАСС.

«Занимаемся созданием списка и сверкой», — заявила уполномоченный по правам человека в России.

По словам Москальковой, врио главы Курской области Александр Хинштейн намерен провести «большую встречу» с жителями региона, в ходе которой ответит на все вопросы курян о пропавших родственниках.

Ранее курские беженцы заявили об ошибках в российском списке остающихся в Судже людей. Речь идет о списке с 517 пропавшими жителями Курской области, который Москалькова опубликовала 9 января. Он содержит имена, даты рождения и адреса нахождения людей, по вопросу розыска омбудсмен получила обращения. При этом некоторые пропавшие приведены в списке как чьи-то бабушки и даже просто знакомые. Среди них есть и просто «девочка» 2012 года рождения под номером 99.

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