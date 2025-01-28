Москвич потерял сознание на улице и остался без помощи из-за лая собаки

На западе Москвы мужчина упал на улице и остался без помощи из-за лая собаки

На западе Москвы мужчина потерял сознание и упал на улице. Горожанин остался без помощи, поскольку его собака начала лаять на всех, кто пытался приблизиться к хозяину. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Прохожие заметили лежащего на земле мужчину возле продуктового магазина на Новорублевской улице. Предположительно, несчастный рухнул с дерева и не сумел подняться самостоятельно.

Очевидцы захотели подойти к пострадавшему, но их отпугнул лаем его пес. Животное улеглось рядом с ним. Как пишет Baza, собака не подпускала никого к хозяину.

Жители столицы вызвали врачей и сотрудников МЧС.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге возбудили дело в отношении 42-летнего мужчины, избившего собаку своей сожительницы. Информации о состоянии пострадавшего животного тогда не приводилось.