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13:53, 28 января 2025Россия

Москвич потерял сознание на улице и остался без помощи из-за лая собаки

На западе Москвы мужчина упал на улице и остался без помощи из-за лая собаки
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

На западе Москвы мужчина потерял сознание и упал на улице. Горожанин остался без помощи, поскольку его собака начала лаять на всех, кто пытался приблизиться к хозяину. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Прохожие заметили лежащего на земле мужчину возле продуктового магазина на Новорублевской улице. Предположительно, несчастный рухнул с дерева и не сумел подняться самостоятельно.

Очевидцы захотели подойти к пострадавшему, но их отпугнул лаем его пес. Животное улеглось рядом с ним. Как пишет Baza, собака не подпускала никого к хозяину.

Жители столицы вызвали врачей и сотрудников МЧС.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге возбудили дело в отношении 42-летнего мужчины, избившего собаку своей сожительницы. Информации о состоянии пострадавшего животного тогда не приводилось.

ЖЗЛ
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