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15:13, 28 января 2025Бывший СССР

На Украине констатировали снижение числа православных граждан

На Украине снизилось число православных христиан
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksym Muzychenko-Kishka / Reuters

На Украине снизилось число православных христиан. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на данные опроса центра Разумкова.

По данным источника, доля православных граждан уменьшилась с 70 процентов в 2014 до 61 в 2023 году. В 2024-м их число уменьшилось еще на пять процентов.

Центр параллельно отмечает рост доли греко-католиков на Украине. Их число увечилось в полтора раза за последнее время. Еще 10 процентов респондентов назвали себя «просто христианами», не причисляя себя ни к православным, ни к греко-католикам.

Ранее украинский суд приостановил выселение монахов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) из Киево-Печерской лавры. «Дорогие друзья, хорошие новости из Северного апелляционного хозяйственного суда!» — написал он.

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