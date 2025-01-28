На Украине констатировали снижение числа православных граждан

На Украине снизилось число православных христиан

На Украине снизилось число православных христиан. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на данные опроса центра Разумкова.

По данным источника, доля православных граждан уменьшилась с 70 процентов в 2014 до 61 в 2023 году. В 2024-м их число уменьшилось еще на пять процентов.

Центр параллельно отмечает рост доли греко-католиков на Украине. Их число увечилось в полтора раза за последнее время. Еще 10 процентов респондентов назвали себя «просто христианами», не причисляя себя ни к православным, ни к греко-католикам.

Ранее украинский суд приостановил выселение монахов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) из Киево-Печерской лавры. «Дорогие друзья, хорошие новости из Северного апелляционного хозяйственного суда!» — написал он.