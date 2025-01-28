На Украине раскритиковали Макрона из-за его слов про Освенцим

Журналистка Панченко призвала Макрона вспомнить, кто освободил лагерь Освенцим

Украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона после его слов про немецкий концентрационный лагерь Освенцим и призвала вспомнить, кто его освободил. Пост на эту тему она опубликовала на своей странице на платформе X.

«Вы забыли упомянуть, чьи войска освободили узников Освенцима», — обратилась к Макрону Панченко. Таким образом она ответила на публикацию французского лидера, в которой тот заявил, что освобождение концлагеря 80 лет назад обнажило масштабы нацистского варварства, и призвал «никогда этого не забывать».

Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани прокомментировал приглашение президента Украины Владимира Зеленского на мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения нацистского лагеря Освенцим (Аушвиц), указав на его абсурдность.

26 января стало известно, что российские дипломаты не поедут в Польшу на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

27 января 1945 года Красная армия освободила Аушвиц-Биркенау. В период с 1941 по 1945 год там лишили жизни около 1,4 миллиона человек, из которых примерно 1,1 миллиона были евреями.