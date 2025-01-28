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15:59, 28 января 2025Россия

Нарышкин захотел обсудить с историками права на украинские земли

Директор СВР России Нарышкин предложил РИО обсудить права на украинские земли
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Глава Службы внешней разведки (СВР) и председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин захотел обсудить с историками из других государств права на украинские земли. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов о вероятности раздела в будущем территории Украины, пишет ТАСС.

Нарышкин подчеркнул, что данный вопрос «имеет очень глубокую предысторию». По словам директора СВР, он уже предложил экспертам РИО обсудить эту тему с исторической точки зрения. «И мы обязательно это сделаем. И попробуем пригласить историков из других стран, из Польши, из Венгрии, из Словакии», — подчеркнул он.

Ранее политолог Константин Блохин в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что на Западе рассматривают возможность раздела Украины на две части — прозападную и пророссийскую. По его словам, главный вопрос в том, позволит ли Россия осуществить эти планы.

Кроме того, о том, что партнеры Украины разрежут страну и будут делить ее части между собой, 4 декабря заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Он предположил, что приобрести украинские территории могут Румыния и Польша.

ЖЗЛ
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