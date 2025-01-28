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15:21, 28 января 2025Забота о себе

Назван вредный для пожилых россиян напиток

Эндокринолог Калошина: Молоко может вызвать брожение в кишечнике у пожилых людей
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Мария Калошина назвала молоко вредным для пожилых людей напитком. Об этом она рассказала в разговоре с NEWS.ru.

По словам Калошиной, у пожилых людей снижается выработка фермента лактазы, необходимого для переваривания и усваивания молока. «Фермент лактаза имеет свойство значительно снижаться в организме людей с возрастом», — уточнила врач.

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Из-за этого молочный сахар у пожилых людей не расщепляется, что делает его пищей для патологической микрофлоры толстого кишечника. Когда ее количество увеличивается, в кишечнике может начаться процесс брожения или гниения, объяснила врач.

Ранее Калошина рассказала, что норма потребления воды зависит от времени года. По ее словам, зимой для утоления жажды достаточно пить от 0,7 до 1,2 литра воды в день, а летом — до 1,7 литра.

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