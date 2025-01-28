Названо неожиданное свойство чеснока

Диетолог Соломатина: Чеснок полезен при атеросклерозе

Чеснок полезен для людей с атеросклерозом, считает диетолог Елена Соломатина. Это неожиданное полезное свойство чеснока она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

Диетолог объяснила, что чеснок хорошо разжижает кровь, поэтому он полезен для людей с атеросклерозом. «Если человеку нужно не разжижать кровь, а, наоборот, ее коагулировать, то нужно полностью исключить чеснок из рациона», — предупредила Соломатина.

Также специалист призвала отказаться от чеснока людям с проблемами желудочно-кишечного тракта. Она пояснила, что эфирные масла раздражают слизистые оболочки кишечника и могут вызвать обострение болезни. Здоровым людям злоупотреблять чесноком тоже не стоит, считает Соломатина. По ее словам, у каждого человека своя норма, но в среднем достаточно съедать один зубчик чеснока в день.

Соломатина добавила, что многие также знают о пользе чеснока для профилактики простуды. По ее словам, это свойство чеснок приобретает благодаря витаминам и уникальным эфирным маслам, которые могут отпугивать некоторые вирусы.

Ранее диетолог Эмили Лиминг посоветовала есть богатые клетчаткой продукты, чтобы сохранить здоровье. По ее словам, высокое потребление клетчатки снижает риск сахарного диабета, инфаркта и даже рака.