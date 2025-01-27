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12:22, 27 января 2025Забота о себе

Врач посоветовала есть несколько доступных продуктов для снижения риска рака

Диетолог Лиминг: Для снижения риска рака и диабета надо есть больше овощей
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: AS Foodstudio / Shutterstock / Fotodom

Для снижения риска рака, сахарного диабета и сердечных приступов надо есть больше клетчатки, которая содержится в овощах и фруктах, посоветовала диетолог Эмили Лиминг. Ее рекомендации опубликовало издание Bristol Post.

По словам врача, клетчатка улучшает работу сердца, поглощает плохой холестерин, балансирует уровень сахара в крови, нормализует работу кишечника, снижая воспаление в нем, что уменьшает риск рака толстой кишки. В связи с этим ежедневный рацион взрослого человека должен включать 30 граммов чистых пищевых волокон.

Чтобы получить клетчатку в достаточном количестве, Лиминг призвала включить в рацион несколько доступных продуктов питания. Она рассказала, что больше всего клетчатки содержат овес, ячмень, фасоль, горох, овощи, семена и кожура фруктов, цельнозерновые культуры, поэтому надо чаще готовить гарниры из фасоли, булгура, регулярно есть картофель в кожуре.

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