Названы изменяющие действия лекарств продукты

Медсестра Пул: Грейпфрут может усилить побочные действия лекарств

Некоторые продукты не рекомендуется есть во время приема лекарств, предупредила медсестра Лорри Пул. Как пища меняет действие лекарств, она рассказала Daily Mirror.

По словам Пул, все продукты с высоким содержанием витамина К могут ухудшить действие лекарственных препаратов для разжижения крови. Она указала, что во время приема таких лекарств нужно с осторожностью есть листовую зелень, нут, печень, яичные желтки, авокадо и оливковое масло. При этом она подчеркнула, что если эти продукты постоянно были в рационе, то отказываться от них не нужно. «Реакцию вызывают скачки витамина К. Поэтому просто продолжайте питаться, как раньше», — дала совет Пул.

Следующим продуктом, который нужно есть с осторожностью, медсестра назвала грейпфрут. Она уточнила, что он не изменяет действие препаратов, но может усилить их побочные действия. Например, при назначении статинов пациентов могут попросить не есть грейпфруты или уменьшить их потребление.

Кроме того, Пул посоветовала не употреблять молочные продукты параллельно с антибиотиками. Она пояснила, что кальций, которого много в молоке, ухудшает действие некоторых антибиотиков.

Последним продуктом, который плохо сочетается с лекарствами, медсестра назвала алкоголь. Она подчеркнула, что спиртные напитки лучше не пить вместе с обезболивающими и противовоспалительными препаратами.

Ранее педиатр Елизавета Даутова призвала не растирать детей спиртом и уксусом при простуде. Она пояснила, что такие действия могут вызвать всасывание токсичных веществ, ожоги и раздражение кожи, а также отравление.

