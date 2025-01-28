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03:49, 28 января 2025Мир

Новый самолет с мигрантами из США прибыл в Гватемалу

Reuters: Новый самолет с нелегальными мигрантами из США прибыл в Гватемалу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Cristina Chiquin / Reuters

Американский военно-транспортный самолет с нелегальными мигрантами на борту приземлился в Гватемале. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя вашингтонской администрации.

Отмечается, что это уже третий рейс американской военно-транспортной авиации с нелегалами в Гватемалу с момента инаугурации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Число людей, доставленных на этот раз, не раскрывается, однако известно, что в предыдущих случаях лайнеры перевозили в центральноамериканскую страну по 80 мигрантов.

Ранее сообщалось, что Трамп распорядился кратно увеличить количество арестов нелегальных мигрантов Службой таможенного и пограничного контроля (ICE) — с нескольких сотен до полторы тысячи задержаний в сутки. По данным The Washington Post, «президент разочарован результатами кампании по массовой депортации».

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