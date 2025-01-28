Одна деталь во внешности популярной актрисы на показе фильма смутила пользователей сети

Одна деталь во внешности популярной американской актрисы Риз Уизерспун на специальном показе фильма You're Cordially Invited UK смутила пользователей сети. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Знаменитость предстала перед публикой в элегантном черном платье с разрезом и соответствующем блейзере. Помимо этого, она надела остроносые туфли на высоком каблуке. В качестве украшения Уизерспун выбрала блестящие серьги.

Поклонники раскритиковали внешность актрисы в комментариях под материалом. «Подбородок, подбородок, Риз», «Риз и ее массивный заостренный подбородок», «Боже мой, что случилось с ее подбородком чревовещателя, ее огромным лбом и ее пробором с тонкими редкими волосами?» — высказались они.

В сентябре 2024 года в сети возмутились внешностью Риз Уизерспун в вечернем платье. Знаменитость появилась на мероприятии в черном платье с расклешенной юбкой, расшитом золотыми аппликациями в виде листьев.