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11:53, 20 сентября 2024Ценности

В сети возмутились внешностью популярной актрисы в вечернем платье

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Популярная американская актриса Риз Уизерспун пришла на премию «Эмми» в вечернем наряде и возмутила пользователей сети. Соответствующие комментарии и фото появились на сайте Daily Mail.

Знаменитость появилась на мероприятии в черном платье с расклешенной юбкой, расшитом золотыми аппликациями в виде листьев. Упомянутый наряд обнажал плечи и зону декольте звезды. При этом ей собрали волосы в высокий пучок и сделали мейкап в нейтральных оттенках.

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Поклонники не оценили внешний вид Уизерспун, о чем они написали в комментариях под материалом. «Это платье ее не красит, хотя обычно она выглядит отлично», «Мне не нравится ее платье», «Красивое платье, но не для Риз», — высказались они.

Ранее в сентябре костюм 59-летней Брук Шилдс на фото раскритиковали в сети со словами «дорожный конус». Знаменитость прогулялась по Нью-Йорку в классическом оранжевом костюме, который состоял из брюк клеш со стрелками и пиджака.

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      Екатерина Ештокина
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