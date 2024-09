Костюм 59-летней Брук Шилдс на фото раскритиковали в сети со словами «дорожный конус»

Американская модель и актриса Брук Шилдс вышла в свет и была раскритикована в сети за наряд. Соответствующие фото и комментарии публикует Daily Mail.

59-летняя знаменитость прогулялась по Нью-Йорку в классическом оранжевом костюме, который состоял из брюк клеш со стрелками и пиджака. Помимо этого, она надела топ и белые кеды. Образ звезды дополняла массивная красная сумка, очки и серьга-кольца.

Пользователи не оценили образ Шилдс, о чем написали в комментариях под материалом. «Не самый лучший ее вид», «Она носит самые ужасные очки», «Этот оранжевый костюм из ресторана быстрого питания не будет хорошо смотреться ни на ком. А потом его дополняют туфли медсестры», «Оранжевый цвет делает человека похожим на заключенного или дорожный конус», — высказались они.

Ранее Брук Шилдс решила продать джинсы из культовой рекламы Calvin Klein за миллионы рублей. Сообщалось, что брюки предложат покупателям на торгах From Bombshells to Blasters: An Auction You Can’t Refuse, в ходе которых также к покупке будут доступны памятные вещи со съемок именитых фильмов.