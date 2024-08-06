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16:25, 6 августа 2024Ценности

Брук Шилдс продаст джинсы из культовой рекламы Calvin Klein за миллионы рублей

Брук Шилдс продаст джинсы из культовой рекламы Calvin Klein за 4 миллиона рублей

Фото: Calvin Klein

Американская модель и актриса Брук Шилдс продаст на аукционе джинсы, в которых она снималась в ставшей культовой рекламе бренда Calvin Klein в 1980-х годах. Подробности публикует People.

Брюки предложат покупателям на торгах From Bombshells to Blasters: An Auction You Can’t Refuse, в ходе которых также к покупке будут доступны памятные вещи со съемок именитых фильмов и вещи, ранее принадлежавшие популярным актерам, в том числе Мэрилин Монро, Джеймсу Дину и Марлону Брандо.

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На данный момент стоимость джинсов с фотосессии Calvin Klein с участием Шилдс оценивают как минимум в 50 тысяч долларов (около 4 миллионов рублей). «Надеюсь, что кто-то получит от них столько же удовольствия, сколько и я», — высказалась актриса.

В октябре 2021 года Брук Шилдс раскрыла детали шокировавшей ее съемки в нижнем белье в 15 лет.

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      Майя Пономаренко
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