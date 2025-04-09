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00:03, 10 апреля 2025Интернет и СМИ

Раскрыты дата и место прощания с Пашей Техником

Прощание с Пашей Техником пройдет 11 апреля в храме Петра и Павла в Москве
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Паша Техник

Паша Техник. Фото: @techniquepashalive

Церемония прощания с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым) пройдет в пятницу, 11 апреля, в храме Петра и Павла в Лефортово в Москве. Об этом сообщил его директор Марк Яровный в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Техника похоронят в вещах марок Stone Island и Burberry, которые он часто носил, а также в любимых кроссовках.

Музыкант скончался 4 апреля в больнице в Таиланде в возрасте 40 лет. Артист попал в больницу 27 марта. Практически сразу его ввели в кому. Он умер, не приходя в сознание. Позднее его смерть подтвердила бывшая жена музыканта Ева Карицкая. Она разместила совместную фотографию с рэпером.

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