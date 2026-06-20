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11:31, 20 июня 2026Интернет и СМИ

Удалившая опухоль из груди звезда реалити-шоу дала женщинам спасающий жизнь совет

Удалившая опухоль из груди звезда реалити-шоу Этвуд призвала женщин проверяться у врачей
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Theo Wargo / Getty Images

Звезда популярного британского реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) Оливия Этвуд, которой удалили опухоль из груди, призвала женщин обязательно проверяться у врачей, чтобы вовремя найти онкологическое заболевание. Об этом пишет «Би-би-си».

Отмечается, что Этвуд в 2020 году обнаружила у себя большое уплотнение в молочной железе. Участница телепроекта отправилась к маммологу и выяснила, что у нее в груди есть большое новообразование. «Врач решил, что лучшее, что можно было сделать в моей ситуации — это удалить опухоль и отправить на биопсию. К счастью, она была доброкачественной», — добавила она.

Этвуд посоветовала женщинам не стесняться походов к маммологу. Она подчеркнула, что своевременный осмотр врачом может спасти им жизнь.

Ранее стало известно, что у 66-летнего телеведущего Джереми Кларксона, известного по культовому шоу об автомобилях Top Gear, нашли рак простаты. Он уточнил, что болезнь находится на ранней стадии.

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