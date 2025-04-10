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00:30, 10 апреля 2025Из жизни

У берегов Европы заметили 50-метрового хищника с опасным ядом

У берегов Мальты заметили сифонофору, считающуюся самым крупным существом в мире
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @alan.deidun

Морской биолог Алан Дейдан заметил у берегов Мальты гигантскую сифонофору (Praya dubia). Об этом сообщает сайт Lovin Malta.

Дейдан утверждает, что сфотографировал гигантскую сифонофору, считающуюся одним из самых крупных живых существ в мире, на глубине примерно 25 метров. Некоторые представители этого вида вырастают до 50 метров в длину и уступают только морским червям Lineus longissimus, длина которых достигает 60 метров. Для охоты они используют яд, который может быть опасен не только для морских животных, но и для людей.

Praya dubia — подвижный пловец, привлекающий добычу ярким синим биолюминесцентным свечением. Обнаружив богатый пищей участок, она замирает на месте и распускает завесу щупалец, покрытых нематоцистами, которые выделяют мощный токсин, способный парализовать или убить жертву при касании. В рацион Praya dubia входят желатиноподобные морские организмы, мелкие ракообразные и, возможно, мальки и небольшие рыбы

Алан Дейданбиолог
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Сифонофоры представляют собой колонии, состоящие из тысяч крохотных специализированных клонов. Они являются хищниками и охотятся на рыб, ракообразных и других подводных животных. Для этого одни клоны впрыскивают им яд, после чего другие клоны поглощают и переваривают добычу, распространяя питательные вещества по всей колонии.

Ранее сообщалось, что подводный аппарат Института океанологии Шмидта снял у берегов Австралии сифонофору, относящуюся к роду Apolemia. «Вполне вероятно, что это самый большой экземпляр, известный науке», — говорилось на странице института в Twitter.

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