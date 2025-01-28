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13:25, 28 января 2025Забота о себе

Офтальмолог призвала некоторых россиян быть особенно внимательными к здоровью глаз

Людям с риском развития катаракты посоветовали быть внимательнее к здоровью глаз
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Врач-офтальмолог Элина Санторо заявила, что многим людям необходимо принимать витамины, так как их рацион не содержит необходимого количества полезных веществ, однако делать это нужно только после консультации с врачом. Об этом доктор рассказала россиянам в разговоре с изданием Life.ru.

По ее словам, особенно внимательными к здоровью глаз нужно быть детям и подросткам, людям с риском развития катаракты и людям с дегенерацией сетчатки. Врач также призвала следить за состоянием глаз тех, кто работает за компьютером.

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Санторо отметила, что для здоровья глаз особенно важны витамины C и E, антиоксиданты, цинк и лютеин. «Какие витамины полезны в каждом конкретном случае, подскажет врач-офтальмолог», — подчеркнула доктор.

Ранее офтальмолог Аида Бабаева предупредила об опасных причинах сильной слезоточивости. По ее словам, обильное слезоотделение в совокупности со светобоязнью указывают на инфекцию глаз.

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