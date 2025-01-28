Путин высказался об участниках переговоров со стороны Украины

Путин: Переговоры со стороны Украины может вести кто угодно

Переговоры со стороны Украины может вести кто угодно, заявил президент России Владимир Путин, передает телеканал «Россия 1».

Он высказался об участниках переговоров со стороны Украины. «Если есть желание вести переговоры и найти компромиссное решение, пусть ведут там кто угодно эти переговоры», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил о готовности Москвы к обсуждению мирного решения кризиса.

В Кремле также заявляли о готовности Владимира Путина к контакту с президентом США Дональдом Трампом, который высказывал намерение провести встречу с российским лидером по вопросу украинского конфликта немедленно. Представитель Кремля Дмитрий Песков также подчеркнул, что в случае если будет согласован разговор двух лидеров, то Москва своевременно предупредит о подобном.

